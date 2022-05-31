Russian foreign minister to visit Turkiye
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov will pay a visit to Turkiye on June 8, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu said on Tuesday.
Turkiye’s top diplomat made the announcement while speaking at Anadolu Agency’s Editor's Desk, News.Az reports.
Cavusoglu said that a humanitarian corridor for vessels carrying food will be among topics to be discussed during Lavrov’s visit to Turkiye.