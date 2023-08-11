Russian missile fragments fall on children's hospital in Kyiv, military administration says
Several missile fragments fell on the territory of a children's hospital in Kyiv's Obolonskyi district Friday morning, according to the city's military administration, News.az reports citing CNN.
"Information on casualties and damage is being clarified," said Serhii Popko, head of the military administration in Kyiv.
Earlier, Kyiv mayor Vitali Klitschko said explosions could be heard in the city, which may have been Ukrainian air defenses at work.
The air raid warning for the capital ended a short while ago.