Azerbaijani Army liberates 41 more villages and strategic heights in six regions
The victorious Azerbaijani Army has liberated 41 more villages and strategic hieghts in six regions, President, Victorious Commander-in-Chief Ilham Aliyev said in a post on his Twitter account.
“The victorious Azerbaijani Army has liberated Mets Taghlar, Salakatin, Zoghalbulag, Aragul, Taghavard, Boyuk Taghavard, Zardanashen, Sheher villages of Khojavend district, Shushakend, Mukhtar, Dashalti villages of Khojaly, Ashaghi Guzdak, Govshatli, Mirzajamalli, Shekerjik, Mardinli, Shikhli, Garamammadli, Dovlatyarli, Hajili, Huseynbeyli, Sarajig of Fuzuli district, Sobu, Garagoz, Isganderbeyli villages, Bartaz settlement, Bartaz strategic height (2300 meters), Sighirt (1370 meters), Shukurataz height (2000 meters) and 5 more nameless strategic heights of Zangilan district, Galajig, Mollahasanli, Asgarkhanli, Yukhari Nusus, Ashig Malikli, Niftalilar, Garar, Chelebiler villages of Jabrayil district, Garamanli, Khandek, Hamzali, Mahrizli, Hal, Balligaya, Ulashli, Tinli, Khojahan, Boyunakar, Garagoyunlu, Chereli villages of Gubadli district, Gulaburd, Safiyan, Turklar villages of Lachin district. Long Live the Azerbaijani Army! Karbakh is Azerbaijan!” President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter page.