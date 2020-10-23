Yandex metrika counter

President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberates 4 villages of Gubadli district

The Azerbaijani Army has liberated four villages of Gubadli district from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter page.

“Azerbaijan’s glorious Army liberated Zilanli, Kurd Mahrizli, Muganli and Alagurshag villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev announced.

