President Ilham Aliyev: Azerbaijani Army liberates 4 villages of Gubadli district
- 23 Oct 2020 17:35
- Azerbaijan
The Azerbaijani Army has liberated four villages of Gubadli district from occupation, President Ilham Aliyev wrote on his official Twitter page.
“Azerbaijan’s glorious Army liberated Zilanli, Kurd Mahrizli, Muganli and Alagurshag villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!” President Aliyev announced.