President of Azerbaijan, President of Russia and Prime Minister of Armenia sign statement on cessation of hostilities

President of Azerbaijan, President of Russia and Prime Minister of Armenia sign statement on cessation of hostilities

Azerbaijani President Ilham Aliyev, Russian President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan signed a statement on cessation of hostilities in Nagorno Karabakh.

The statement was signed in a video conference format.


