Turkish Foreign Minister arrives in Azerbaijan
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has arrived on a visit to Azerbaijan, Turkish Foreign Ministry says, News.az reports.
On March 15, Foreign Minister Fidan will take part in a trilateral meeting of the foreign ministers of Turkey, Azerbaijan and Georgia.
It was reported that current global events within the framework of regional cooperation will be discussed at the meeting.