Yandex metrika counter

Türkiye’s Bayraktar AKINCI UCAV successfully completes firing tests - VIDEO

  • Region
  • Share
Türkiye’s Bayraktar AKINCI UCAV successfully completes firing tests - VIDEO
Photo: Baykar

Türkiye's Bayraktar AKINCI unmanned combat aerial vehicle (UCAV) hit targets Friday with pinpoint accuracy in firing tests conducted with the ELCIN 82 and LACIN 82 kits, according to a statement from the Turkish domestic aircraft manufacturer.

ELCIN 82 is a laser guidance kit developed by the Turkish defense company Roketsan, News.Az reports, citing Anadolu Agency.

LACIN 82 guidance kit is also manufactured by Roketsan.

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      