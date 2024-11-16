Türkiye’s Bayraktar AKINCI UCAV successfully completes firing tests - VIDEO
Photo: Baykar
Türkiye's Bayraktar AKINCI unmanned combat aerial vehicle (UCAV) hit targets Friday with pinpoint accuracy in firing tests conducted with the ELCIN 82 and LACIN 82 kits, according to a statement from the Turkish domestic aircraft manufacturer.ELCIN 82 is a laser guidance kit developed by the Turkish defense company Roketsan, News.Az reports, citing Anadolu Agency.
LACIN 82 guidance kit is also manufactured by Roketsan.
Yüksek hassasiyet, üstün teknoloji! #LAÇİN IIR Güdüm Kitimiz, AKINCI’dan gerçekleştirilen ilk test atışında görevini başarıyla tamamladı.
Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun.