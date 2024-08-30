Yandex metrika counter

UEFA Champions League 2024/25 draw held: 36 teams to compete

The UEFA Champions League 2024/25 League phase has been held at Monaco's Grimaldi Forum, featuring a total of 36 teams instead of the usual 32.

The top eight teams will advance directly to the knockout rounds, News.Az reports.

Teams finishing 9th to 24th will compete in a two-legged playoff, with the winners earning a spot in the final 16. The tournament final is scheduled for May 31, 2025, at Allianz Arena in Munich, Germany.

UCL draw and fixtures in full:

Arsenal: PSG (H), Inter (A), Shakhtar (H), Atalanta (A), Dinamo Zagreb (H), Sporting (A), Monaco (H), Girona (A).

Aston Villa: Bayern Munich (H), Leipzig (A), Juventus (H), Club Brugge (A), Celtic (H), Young Boys (A), Bologna (H), AS Monaco (A).

Liverpool: Real Madrid (H), Leipzig (A), Leverkusen (H), AC Milan (A), Lille (H), PSV Eindhoven (A), Bologna (H), Girona (A).

Manchester City: Inter Milan (H), Paris Saint-Germain (A), Club Brugge (H), Juventus (A), Feyenoord (H), Sporting CP (A), Sparta Prague (H), Slovan Bratislava (A).

Celtic: Leipzig (H), Dortmund (A), Brugge (H), Atalanta (A), Young Boys (H), Dinamo Zagreb (A), S Bratislava (H) and Aston Villa (A).

Inter Milan: Leipzig (H), Arsenal (H), Leverkusen (A), Red Star (H), Young Boys (A), Monaco (H), Sparta Prague.

Bayern Munich: Paris Saint-Germain (H), Barcelona (A), Benfica (H), Shakhtar (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord (A), Slovan Bratislava (H), Aston Villa (A).

Leipzig: Liverpool (H), Inter (A), Juventus (H), Atletico Madrid (A), Sporting (H), Celtic (A), Aston Villa (H), Sturm Graz (A).

Borussia Dortmund: Barcelona (H), Real Madrid (A), Shakhtar Donetsk (H), Brugge (A), Celtic (H), Dinamo Zagreb (A), Sturm Graz (H), Bologna (A).

Barcelona: Bayern Munich (H), Dortmund (A), Atalanta (H), Benfica (A), Young Boys (H), Red Star (A), Brest (H), Monaco (A).

Real Madrid: Dortmund (H), Liverpool (A), Milan (H), Atalanta (A), Salzburg (H), Lille (A), Stuttgart (H), Brest (A).

Paris Saint-Germain (PSG): Man City (H), Bayern (A), Atlético (H), Arsenal (A), PSV (H), Salzburg (A), Girona (H), Stuttgart (A).

Atletico Madrid: Leipzig (H), PSG (A), Leverkusen (H), Benfica (A), Lille (H), Salzburg (A), Slovan Bratislava (H) and Sparta Prague (A).

Atalanta: Real Madrid (H), Barcelona (A), Arsenal (H), Shakhtar Donetsk (A), Celtic (H), Young Boys (A), Sturm Graz (H), Stuttgart (A).

Club Brugge: Dortmund (H), Manchester City (A), Juventus (H), Milan (A), Sporting CP (H), Celtic (A), Aston Villa (H) and Sturm Graz (A).

Bayer Leverkusen: Inter Milan (H), Liverpool (A), Atlético (A), Milan (H), Salzburg (H), Feyenoord (A), Sparta Prague (H), Brest (A).

Benfica: Barcelona (H), Bayern Munich (A), Atletico Madrid (H), Juventus (A), Feyenoord (H), Red Star (A), Bologna (H), Monaco (A).

AC Milan: Liverpool (H), Real Madrid (A), Brugge (H), Leverkusen (A), Red Star (H), Dinamo Zagreb (A), Girona (H), Slovan Bratislava (A).

Juventus: Manchester City (H), Leipzig (A), Benfica (H), Club Brugge (A), PSV (H), Lille (A), Stuttgart (H) and Aston Villa (A).

Shakhtar Donetsk: Bayern Munich (H), Dortmund (A), Atalanta (H), Arsenal (A), Young Boys (H), PSV (A), Brest (H) and Bologna (A).

Young Boys: Inter Milan (H), Barcelona (A), Atalanta (H), Shakhtar (A), Red Star (H), Celtic (A), Aston Villa (H) and Stuttgart (A).

Lille: Real Madrid (H), Liverpool (A), Juventus (H), Atletico (A), Feyenoord (H), Sporting CP (A), Sturm Graz (H), Bologna (A).

PSV Eindhoven: Liverpool (H), PSG (A), Shakhtar (H), Juventus (A), plus Sporting (H), Red Star (A), Girona (H) and Brest (A).

Feyenoord: Bayern (H), Man City (A), Leverkusen (H), Benfica (A), Salzburg (H), Lille (A), Sparta Prague (H), Girona (A).

Dinamo Zagreb: Borussia Dortmund (H), Bayern (A), Milan (H), Arsenal (A), will also play Celtic (H), Salzburg (A), Monaco (H), Slovan Bratislava (A).

Red Star Belgrade: Barcelona (H), Inter (A), Benfica (H), Milan (A), PSV (H), Young Boys (A), Stuttgart (H), Monaco (A).

Salzburg: PSG (H), Real Madrid (A), Atletico (H), Leverkusen (A), Dinamo Zagreb (H), Feyenoord (A), Brest (H), Sparta Prague (A).

Sporting CP: Man City (H), Leipzig (A), Arsenal (H), Club Brugge (A), Lille (H), PSV (A), Bologna (H), Sturm Graz (A).

Stuttgart: PSG (H), Real Madrid (A), Atalanta (H), Juventus (A), Young Boys (H), Red Star (A), Sparta Prague (H), S Bratislava (A).

Girona: Liverpool (H), PSG (A), Arsenal (H), Milan (A), Feyenoord (H), PSV (A), Slovan Bratislava (H), Sturm Graz (A).

Bologna: Borussia Dortmund (H), Liverpool (A), Shakhtar (H), Benfica (A), Lille (H), Sporting (A), Monaco (H), Aston Villa (A)

Brest: Real Madrid (H), Barcelona (A), Leverkusen (H), Shakhtar (A), PSV (H), Salzburg (A), Sturm Graz (H) and Sparta Prague (A).

Sparta Prague: Inter Milan (H), Man City (A), Atletico (H), Leverkusen (A), Salzburg (H), Feyenoord (A), Brest (H), Stuttgart (A).

Slovan Bratislava: Manchester City (H), Bayern (A), Milan (H), Atletico (A), Dinamo Zagreb (H), Celtic (A), Stuttgart (H), Girona (A).

Monaco: Barcelona (H), Inter (A), Benfica (H), Arsenal (A), Red Star (H), Dinamo Zagreb (A), Aston Villa (H), Bologna (A).

Sturm Graz: Leipzig (H), Dortmund (A), Club Brugge (H), Atalanta (A), Sporting CP (H), Lille (A), Girona (H) and Brest (A).

