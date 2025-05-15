Ukraine's Zelensky arrives in Türkiye -VIDEO
Photo: AP
Ukrainian President Volodymyr Zelensky arrived in the Turkish capital Ankara on Thursday for a meeting with Turkish President Recep Tayyip Erdogan ahead of Russia-Ukraine peace talks.
The plane carrying Zelensky landed at Ankara’s Esenboga Airport at 12.14 pm (0914GMT), News.Az reports, citing Turkish media.
Zelensky was welcomed at the airport by Ukrainian Foreign Minister Andrii Sybiha and officials who came to Türkiye for a NATO foreign ministers meeting in the southern Turkish city of Antalya.
Zelensky is later scheduled to meet with Erdogan at the Presidential Complex in Ankara.