Wenchai Zhang: Azerbaijan's GDP growth rate can exceed 2%

Vice-President of the Asian Development Bank (ADB) Venchai Zhang has held a press conference in Baku.

Mr. Zhang stated that economic reforms in Azerbaijan will allow increasing GDP growth rate,  Fineko/abc.az reports.

"Azerbaijan's GDP growth will make up 1.7% in 2018 and 2% in 2019, and in case of further economic reforms, the growth rate may exceed 2%," Mr. Zhang emphasized.

