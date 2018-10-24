Wenchai Zhang: Azerbaijan's GDP growth rate can exceed 2%
Vice-President of the Asian Development Bank (ADB) Venchai Zhang has held a press conference in Baku.
Mr. Zhang stated that economic reforms in Azerbaijan will allow increasing GDP growth rate, Fineko/abc.az reports.
"Azerbaijan's GDP growth will make up 1.7% in 2018 and 2% in 2019, and in case of further economic reforms, the growth rate may exceed 2%," Mr. Zhang emphasized.
News.Az