News
Emine Erdogan
First Lady Mehriban Aliyeva and First Lady Emine Erdogan hold meeting in Ankara
19 Feb 2024-18:49
First VP Mehriban Aliyeva shares post from her meeting with First Lady of Türkiye Emine Erdogan
13 Jun 2023-15:32
First ladies of Azerbaijan and Türkiye visit Icherisheher
13 Jun 2023-13:49
Azerbaijan's First Vice-President Mehriban Aliyeva congratulates Turkish President Recep Tayyip Erdogan and his wife Emine Erdogan
28 May 2023-11:39
Azerbaijani parliament speaker meets with Turkish first lady
30 Mar 2023-05:55
Emine Erdogan expresses gratitude to First Vice-President Mehriban Aliyeva and Azerbaijan
16 Feb 2023-08:03
Turkish First Lady Emine Erdogan thanks Azerbaijani First Vice-President Mehriban Aliyeva for condolences
07 Feb 2023-06:57
First Vice President Mehriban Aliyeva extends condolences to Türkiye's First Lady Emine Erdogan
13 Nov 2022-17:32
Türkiye’s first lady Emine Erdogan congratulates Azerbaijani First VP Mehriban Aliyeva
27 Aug 2022-07:46
Azerbaijani, Turkish first ladies met in Shusha
15 Jun 2021-19:21
