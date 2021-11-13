News.az
News
Fitch
Tag:
Fitch
Euroclear faces Fitch rating risk over Russian frozen assets
17 Dec 2025-12:24
Fitch upgrades Argentina’s rating on IMF support, Forex reforms
12 May 2025-23:08
Fitch maintains Kuwait’s AA- rating with a stable outlook
14 Sep 2024-15:44
Fitch: Türkiye needs to uphold strict monetary policy
11 Sep 2024-00:48
Fitch upgrades Azerbaijan's rating to BBB- with stable outlook
27 Jul 2024-08:58
Fitch affirms Azerbaijan's rating at BB+
17 Feb 2024-05:16
Omicron presents downside risk for global air traffic recovery, Fitch says
01 Dec 2021-21:26
Fitch revises Azerbaijan's outlook to stable; affirms at 'BB+'
13 Nov 2021-15:24
