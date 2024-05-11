News.az
Tag:
Lankaran
31 kg of drugs seized from smugglers from Iran to Azerbaijan
16 Dec 2025-11:59
Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, and Alena Aliyeva visit farming enterprise in Lankaran
22 Nov 2025-14:18
Leyla Aliyeva visits boarding school for children with disabilities in Lankaran
21 Nov 2025-20:47
Azerbaijan records mild earthquake in Caspian Sea
21 Aug 2024-11:18
5.2-magnitude earthquake rocks Azerbaijan's Lankaran
11 May 2024-17:49
President Ilham Aliyev examines operations of confectionery manufacturing enterprise in Lankaran
16 Jan 2024-09:21
President Ilham Aliyev visits statue of National Leader Heydar Aliyev in Lankaran city
16 Jan 2024-09:00
State-of-the-art penitentiary complex inaugurated in Lankaran
16 Jan 2024-08:46
President Ilham Aliyev inaugurates Lankaran regional “ASAN xidmet” center
16 Jan 2024-12:12
President Ilham Aliyev makes trip to Lankaran district
16 Jan 2024-07:56
