Tag:
Media Literacy
Azerbaijan's AIR Center and MFA jointly held training for media reps
23 Dec 2025-17:23
"Media Literacy" Conference was held with Bakcell's innovative partnership
23 Dec 2025-16:34
Media Agency holds conference titled “Digitalization, Artificial Intelligence, and Media Literacy”
22 Dec 2025-22:00
Shusha Global Media Forum continues with key discussions on AI, media literacy
21 Jul 2025-12:54
Training program on "Media literacy and combating disinformation" completed
(PHOTO)
23 May 2023-21:04
Baku hosts conference on media literacy
(PHOTO)
09 Dec 2022-12:13
