News
Sergey Lavrov
Tag:
Sergey Lavrov
Russia, China denounce U.S. capture of Maduro and back his government
05 Jan 2026-04:55
Top Russian, Iranian diplomats to discuss security issues
16 Dec 2025-12:47
Iranian FM set to visit Moscow for key talks
15 Dec 2025-15:15
Moscow confirms receipt of Trump’s Ukraine peace plan
25 Nov 2025-17:23
Russia still ready for summit in Budapest, says Lavrov
13 Nov 2025-10:29
Territorial issues in Ukraine addressed at Putin-Trump meeting — Lavrov
27 Oct 2025-05:25
Lavrov-Rubio meeting postponed indefinitely - media
21 Oct 2025-10:38
Russian FM discusses strengthening cooperation with Caspian littoral states
13 Oct 2025-19:16
Russia ready for talks on Ukraine settlement: Lavrov tells UNGA
27 Sep 2025-22:06
Rubio to meet Lavrov at UN as Trump shifts stance on Ukraine
24 Sep 2025-20:29
