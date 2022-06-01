News.az
News
Shahin Mustafayev
Tag:
Shahin Mustafayev
Baku and Tehran discuss strengthening transport and transit cooperation
13 Oct 2025-19:42
Iran's President and Azerbaijani Deputy PM meet in Tehran
14 Oct 2024-15:20
Azerbaijan, Iran mull bilateral agreements reached
30 May 2024-11:40
Azerbaijan’s deputy premier meets with outgoing Chinese ambassador
03 Apr 2024-12:56
Azerbaijan’s deputy premier visits Russian embassy to offer condolences over Moscow terror attack
27 Mar 2024-13:53
Azerbaijan demands liberation of its villages - Deputy PM
09 Mar 2024-11:45
New bridges to connect Azerbaijan and Nakhchivan via Iran- Azerbaijan's deputy PM
06 Oct 2023-16:04
Co-chairs of Azerbaijan-Iran State Commission on economic, trade and humanitarian cooperation meet in Astara
17 Jul 2023-16:31
Moscow hosted meeting Trilateral Working Group on the opening of transport communications in the South Caucasus
07 Dec 2022-06:28
Azerbaijani deputy PM attends 25th St. Petersburg International Economic Forum
18 Jun 2022-10:49
