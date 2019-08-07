3-year-old girl dies after being hit by van in Armenia's Astghadzor

A little girl has died yesterday after being hit by a vehicle in Armenia's Gegharkunik Province.

At about 9 am, a van hit a 3-year-old girl in Astghadzor village, she died on the spot.

A criminal case has been filed in connection with a child’s death, the Investigative Committee of Armenia said.

An investigation is underway, News.am reported.

