395 Azerbaijani citizens evacuated from quake-hit Türkiye to date - MFA

190 Azerbaijani citizens together with their close family members, who are foreign citizens, were evacuated yesterday by buses to Azerbaijan from Türkiye’s quake-hit Gaziantep, Kahramanmaras, Adana and Hatay provinces, says Azerbaijan’s Ministry of Foreign Affairs, News.az reports.

A total of 395 people have been evacuated on 9 buses to Azerbaijan since earthquake occurred. Of them, 183 people are already in Azerbaijan.


