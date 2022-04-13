Yandex metrika counter

Albanian PM Edi Rama to visit Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Albanian PM Edi Rama to visit Azerbaijan

Albanian Prime Minister Edi Rama will pay a visit to Azerbaijan, APA reports.

Prime Minister Edi Rama will leave for Baku tomorrow morning.

During the visit, Radi will meet with President of Azerbaijan Ilham Aliyev, Prime Minister Ali Asadov and Speaker of the Milli Majlis Sahiba Gafarova.

On April 15, the Albanian Prime Minister will pay an unofficial visit to Istanbul, where he will meet with representatives of TUBITAK.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      