Albanian PM Edi Rama to visit Azerbaijan
- 13 Apr 2022 22:26
- 22 Jan 2026 03:37
- 172346
- Politics
- Share https://news.az/news/albania-pm-edi-rama-to-visit-azerbaijan Copied
Albanian Prime Minister Edi Rama will pay a visit to Azerbaijan, APA reports.
Prime Minister Edi Rama will leave for Baku tomorrow morning.
During the visit, Radi will meet with President of Azerbaijan Ilham Aliyev, Prime Minister Ali Asadov and Speaker of the Milli Majlis Sahiba Gafarova.
On April 15, the Albanian Prime Minister will pay an unofficial visit to Istanbul, where he will meet with representatives of TUBITAK.