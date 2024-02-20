News.az
Toggle Navigation
Politics
Azerbaijan
Opinion
Region
Analytics
World
Economics
Interviews
exclusives
Central Asia
COP29
Ukraine and Russia at war
Middle East
Culture
Tourism
Sports
Photos
Video
Crypto
India
Evergreen
Explainers (FAQ)
Digital finance
Currency Converter
News
Edi Rama
Tag:
Edi Rama
Albanian PM Rama jokes with Macron about Trump’s ‘Albania-Azerbaijan’ mix-up -
VIDEO
02 Oct 2025-13:04
Albania appoints world’s first AI-generated minister
12 Sep 2025-15:35
Azerbaijan’s president congratulates Albanian prime minister
15 May 2025-11:20
Albanian premier to attend COP29 in Baku
31 Oct 2024-14:39
Albanian prime minister completes working visit to Azerbaijan
01 Mar 2024-17:27
President Ilham Aliyev holds expanded meeting Albanian PM Edi Rama
01 Mar 2024-15:27
President Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with Albanian PM Edi Rama
01 Mar 2024-10:55
Azerbaijani gas crucial for Europe’s future: Albanian PM
01 Mar 2024-09:23
Albania's prime minister embarks on working visit to Azerbaijan
01 Mar 2024-05:23
Turkish president welcomes Albanian prime minister in Ankara
20 Feb 2024-18:18
Latest News
Riots erupt in Mexico amid reports of the death of a drug cartel leader
Pezeshkian: Iran received encouraging signals after talks with the US in Geneva
Iran given 48 hours to decide
: U.S. outlines conditions for talks
Very strong earthquake of magnitude 7.1 just reported 63 km west of Kudat, Malaysia
US men’s hockey team honors Johnny Gaudreau following gold medal win
Moscow airports restrict flights amid drone attack
Hungary to block new EU sanctions on Russia over Ukraine pipeline dispute
India delays U.S. trade talks
Russia’s response to Estonia’s proposal to host NATO nuclear weapons –
IN DETAIL
A new wave of protests erupted in Iran
Archive
Prev
Next
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Su
Mo
Tu
We
Th
Fr
Sa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31