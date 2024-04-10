Yandex metrika counter

Armenian armed forces fire at Azerbaijani state service border unit, leaving senior lieutenant injured

An Azerbaijani State Border Guard Service unit preventing a violation of the state border was fired upon from an Armenian Armed Forces' combat post, wounding Senior Lieutenant Rovshan Mammadov, News.az reports citing the Azerbaijani State Border Service.

The serviceman was immediately evacuated to a medical facility.


