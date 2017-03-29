Armenian soldier killed in Nagorno-Karabakh as a result of retaliatory fire
- 29 Mar 2017 06:11
- 29 Jul 2024 15:03
- 120166
- Azerbaijan
- Share https://news.az/news/armenian-soldier-killed-in-nagorno-karabakh-as-a-result-of-retaliatory-fire Copied
Armenian soldier Artak Rafayelyan (b. 1979) was killed in Nagorno-Karabakh as a result of retaliatory fire by the Azerbaijani army, AzVision.az reports citing Armenian Media.
Rafayelyan, 38 died of shrapnel wound following the ceasefire violation by the Armenian Armed Forces on the contact line of troops on March 28.
News.Az