Yandex metrika counter

Armenian soldier killed in Nagorno-Karabakh as a result of retaliatory fire

  • Azerbaijan
  • Share
Armenian soldier killed in Nagorno-Karabakh as a result of retaliatory fire

Armenian soldier Artak Rafayelyan (b. 1979) was killed in Nagorno-Karabakh as a result of retaliatory fire by the Azerbaijani army, AzVision.az reports citing Armenian Media.

Rafayelyan, 38 died of shrapnel wound following the ceasefire violation by the Armenian Armed Forces on the contact line of troops on March 28.

News.Az


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      