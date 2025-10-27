Yandex metrika counter

Azerbaijan appoints new ambassadors to several countries

Azerbaijan’s President Ilham Aliyev on Monday signed orders appointing the country’s new ambassadors to several countries.

Farid Talibov has been named ambassador to Japan, while Seymur Fataliyev will serve as Azerbaijan’s ambassador to Mexico, News.Az reports, citing local media.

Additional appointments include Eldar Salimov to Iraq, Mutallim Mirzayev to Saudi Arabia, and Shahin Abdullayev to Jordan.


