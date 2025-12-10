Yandex metrika counter

Azerbaijan presidential aide meets Russian deputy FM

  • Azerbaijan
  • Share
Azerbaijan presidential aide meets Russian deputy FM
Photo credit: X

Hikmet Hajiyev, Assistant to the President of Azerbaijan and Head of the Department of Foreign Policy of the Presidential Administration, met with Russian Deputy Foreign Minister Mikhail Galuzin in Baku on Wednesday, News.Az reports.

During the meeting, the sides exchanged views on bilateral, regional, and international issues, Hikmet Hajiyev said on X.



News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      