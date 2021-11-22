Azerbaijan shares latest data on new COVID-19 cases

+ ↺ − 16 px

Azerbaijan has recorded 825 new coronavirus cases and 1,283 recoveries, 33 people have died of coronavirus in one day, Task Force under the Cabinet of Ministers told News.Az on Nov.22.

To date, 574,799 cases of coronavirus infection have been detected in the country, 539,494 patients have recovered, 7,657 people have died. Currently, 27,648 people are under treatment in special hospitals.

Over the past day, 6,199 tests have been conducted in Azerbaijan to detect new COVID-19 cases. Thus, the total number of coronavirus tests has reached 5,449,379.

News.Az