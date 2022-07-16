Azerbaijani, Armenian FMs meet in Tbilisi
16 Jul 2022
A meeting between Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov and his Armenian counterpart Ararat Mirzoyan has started in Tbilisi, the Azerbaijani Foreign Ministry said on Twitter, News.Az reports.
FM Bayramov on Saturday arrived in Tbilisi for a working visit.
The Azerbaijani minister held a meeting with Georgian Prime Minister Irakli Garibashvili.