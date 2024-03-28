Azerbaijani female boxers win nine medals at Great Silk Way International Tournament-2024
- 28 Mar 2024 13:58
- 22 Jan 2026 03:37
- 194598
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-female-boxers-win-nine-medals-at-great-silk-way-international-tournament-2024 Copied
Azerbaijani female boxers have captured nine medals, including two golds, at the Great Silk Way International Tournament-2024 held in Baku, News.Az reports.
Marjona Savriyeva and Zeynab Rahimova emerged as gold medalists, while Gunel Rahimova, Mahpara Mammadova, and Lale Namazli clinched silver medals in the tournament.
Anakhanim Ismayilova, Nargiz Zeynalova, Mahsati Hamzayeva, and Aysu Darvishova earned bronze medals.