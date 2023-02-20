Yandex metrika counter

Azerbaijani FM makes a phone call to his Turkish counterpart

Turkish Foreign Minister Mevlud Çavuşoğlu and Azerbaijani Foreign Minister Jeyhun Bayramov held a phone conversation, says Turkish Foreign Ministry, News.az reports.

It was noted that Minister Jeyhun Bayramov made a phone call to his counterpart regarding the earthquake that occurred in Hatay.


