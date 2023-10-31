Azerbaijani grandmaster Teymur Rajabov 14th in FIDE rating
The International Chess Federation (FIDE) has announced its latest ratings for November 1, 2023, placing Azerbaijan`s grandmaster Teymur Rajabov 14th with 2745 points, News.Az reports.
Another Azerbaijani grandmaster Shahriyar Mammadyarov is listed 16th with 2734 points.
Norwegian Magnus Carlsen remains the highest-rated human on the planet.