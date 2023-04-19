Azerbaijani, Israeli foreign ministers meet in Baku
19 Apr 2023
Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov held a one-on-one meeting with his Israeli counterpart Eli Cohen in Baku, the Foreign Ministry informed, News.Az reports.
Minister Bayramov welcomed his Israeli counterpart Eli Cohen.
The one-on-one meeting then continued in an expanded format.
Bayramov and Cohen exchanged views on the cooperation agenda in various fields between Azerbaijan and Israel.
A delegation headed by Israeli FM Eli Cohen arrived in Azerbaijan for a visit on Tuesday.