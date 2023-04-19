Yandex metrika counter

Azerbaijani, Israeli foreign ministers meet in Baku

  • Politics
  • Share
Azerbaijani, Israeli foreign ministers meet in Baku

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov held a one-on-one meeting with his Israeli counterpart Eli Cohen in Baku, the Foreign Ministry informed, News.Az reports.

Minister Bayramov welcomed his Israeli counterpart Eli Cohen.

The one-on-one meeting then continued in an expanded format.

Bayramov and Cohen exchanged views on the cooperation agenda in various fields between Azerbaijan and Israel.

A delegation headed by Israeli FM Eli Cohen arrived in Azerbaijan for a visit on Tuesday.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      