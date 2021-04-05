Yandex metrika counter

Azerbaijani judokas take three medals at Antalya Grand Slam 2021

Azerbaijani judokas have captured three medals at Antalya Grand Slam 2021 held in Turkey.

Zelym Kotsoiev bagged a gold medal for Azerbaijan in the 100kg weight class.

Other Azerbaijani judokas Nijat Shikhalizade (66kg) and Murad Fatiyev (81kg) won bronze medals of the tournament.

