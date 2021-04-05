Azerbaijani judokas take three medals at Antalya Grand Slam 2021
- 05 Apr 2021 11:05
- 30 Sep 2025 14:15
- 159660
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-judokas-take-three-medals-at-antalya-grand-slam-2021 Copied
Azerbaijani judokas have captured three medals at Antalya Grand Slam 2021 held in Turkey.
Zelym Kotsoiev bagged a gold medal for Azerbaijan in the 100kg weight class.
Other Azerbaijani judokas Nijat Shikhalizade (66kg) and Murad Fatiyev (81kg) won bronze medals of the tournament.