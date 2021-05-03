Yandex metrika counter

Azerbaijani karate fighters win two medals at Lisbon tournament

Azerbaijani karate fighters have grabbed two medals at the Karate1 Premier League - Lisbon 2021 held in Portugal.

Asiman Gurbanli earned a silver medal in the +84kg weight category.

Rovshan Aliyev, Tural Baljanli and Ismayil Guliyev bagged a bronze medal for Azerbaijan in the men's team kata competition.


News.Az 

