Azerbaijani Muay Thai fighters bring home 10 medals from European Cup

Azerbaijani Muay Thai fighters have claimed a clutch of ten medals, including six golds at the European Cup held in Antalya, Turkey.

The gold medals were clinched by Izzet Hasanov (36kg), Salahaddin Gojazade (38kg), Avaz Allahverdiyev (48kg), Ravan Abdullayev (51kg), Murad Safaraliyev (54kg) and Mahammadali Abdullayev (57kg).

