Azerbaijani paralympic swimmer wins his second gold at Tokyo 2020

  • Sports
Azerbaijani swimmer Raman Salei has claimed his second gold in the Tokyo-2020 Summer Paralympic Games.

He has outrun all his rivals in the 100-meter freestyle swimming, overcoming this distance in 52.69 seconds.

Earlier, Raman grabbed first gold in the 100-meter backstroke.

