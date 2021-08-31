Azerbaijani paralympic swimmer wins his second gold at Tokyo 2020
- 31 Aug 2021 12:47
- 22 Jan 2026 03:37
- 164635
- Sports
- Share https://news.az/news/azerbaijani-paralympic-swimmer-wins-his-second-gold-at-tokyo-2020 Copied
Azerbaijani swimmer Raman Salei has claimed his second gold in the Tokyo-2020 Summer Paralympic Games.
He has outrun all his rivals in the 100-meter freestyle swimming, overcoming this distance in 52.69 seconds.
Earlier, Raman grabbed first gold in the 100-meter backstroke.
News.Az