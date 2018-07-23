Azerbaijani president allocates AZN 7.5M for road construction Masalli
- 23 Jul 2018 16:02
- 22 Jan 2026 03:37
- 132558
- Economics
- Share https://news.az/news/azerbaijani-president-allocates-azn-75m-for-road-construction-masalli Copied
Azerbaijani President Ilham Aliyev signed an order on measures for construction of Shatiroba-Hishkedere-Miyanku-Kubin-Birinji Samadkhanli-Khallijali-Aminli-Mammadkhanli highway in Masalli district.
According to the order AZN 7.5 million was allocated from the state budget to the State Motor Road Agency for construction of Shatiroba-Hishkedere-Miyanku-Kubin-Birinji Samadkhanli-Khallijali-Aminli-Mammadkhanli highway in Masalli district.
Finance Ministry is to provide funding.
News.Az