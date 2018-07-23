Yandex metrika counter

Azerbaijani president allocates AZN 7.5M for road construction Masalli

Azerbaijani President Ilham Aliyev signed an order on measures for construction of Shatiroba-Hishkedere-Miyanku-Kubin-Birinji Samadkhanli-Khallijali-Aminli-Mammadkhanli highway in Masalli district.

According to the order AZN 7.5 million was allocated from the state budget to the State Motor Road Agency for construction of Shatiroba-Hishkedere-Miyanku-Kubin-Birinji Samadkhanli-Khallijali-Aminli-Mammadkhanli highway in Masalli district.

Finance Ministry is to provide funding. 

News.Az 

