Azerbaijani, Turkish foreign ministers discuss regional situation

Azerbaijan’s Foreign Minister Jeyhun Bayramov on Monday had a telephone conversation with his Turkish counterpart Mevlut Cavusoglu, the Foreign Ministry told News.Az.

The ministers discussed issues of cooperation between Azerbaijan and Turkiye. 

The parties also exchanged opinions on the current situation in the region.


