Azerbaijan’s Zaretska wins gold at Karate1 Premier League – Fujairah 2022
- 21 Feb 2022 11:29
- 10 Jul 2024 17:45
- Sports
Azerbaijani female fighter Iryna Zaretska has won a gold medal at the Karate1 Premier League – Fujairah 2022 held in the United Arab Emirates, News.Az reports.
She secured the medal thanks to a victory over Italian Silvia Semeraro in the 68kg final bout.
Other Azerbaijani karate fighters Tural Aghalarzade (67kg) and Turgut Hasanov (84kg) took silver and bronze medals respectively.