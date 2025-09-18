European Commissioner for Enlargement visits Azerbaijan's Aghdam
- Politics
Photo: AZERTAC
European Commissioner for Enlargement Marta Kos has arrived in Azerbaijan's liberated Aghdam city, News.Az reports, citing local media.
Marta Kos will familiarize herself with ongoing construction efforts and projects, as well as the demining activities carried out in Aghdam city.