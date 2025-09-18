Yandex metrika counter

European Commissioner for Enlargement visits Azerbaijan's Aghdam

Photo: AZERTAC

European Commissioner for Enlargement Marta Kos has arrived in Azerbaijan's liberated Aghdam city, News.Az reports, citing local media.

Marta Kos will familiarize herself with ongoing construction efforts and projects, as well as the demining activities carried out in Aghdam city.


News.Az 

