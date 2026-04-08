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Fire breaks out at Rio Olympic Park velodrome - VIDEO

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Fire breaks out at Rio Olympic Park velodrome - VIDEO
Photo: Reuters

A fire broke out at the velodrome in Olympic Park Rio de Janeiro early Wednesday, prompting a major emergency response, News.Az reports, citing Reuters.

Authorities said around 60 firefighters were deployed to tackle the blaze at the cycling venue, located within the Olympic complex in Rio de Janeiro.


News.Az 

By Aysel Mammadzada

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