Fire breaks out at Rio Olympic Park velodrome - VIDEO

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A fire broke out at the velodrome in Olympic Park Rio de Janeiro early Wednesday, prompting a major emergency response, News.Az reports, citing Reuters.

Hoje o Velódromo do Parque Olímpico do Rio amanheceu em chamas. Há pouquíssimo tempo havia virado o primeiro Museu Olímpico do Brasil, aparentemente perda total. Muito triste pic.twitter.com/FilOeKYtnh — Kau Fiaux (@kaufiaux) April 8, 2026

Authorities said around 60 firefighters were deployed to tackle the blaze at the cycling venue, located within the Olympic complex in Rio de Janeiro.

News.Az