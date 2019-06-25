Yandex metrika counter

First VP Mehriban Aliyeva attends farewell ceremony for prominent scientist Shirmammad Huseynov

First VP Mehriban Aliyeva attends farewell ceremony for prominent scientist Shirmammad Huseynov

First Vice-President of Azerbaijan Mehriban Aliyeva has attended a farewell ceremony for prominent scientist, holder of the presidential stipend Shirmammad Huseynov.

First Vice-President Mehriban Aliyeva arrived at Taza Pir mosque to attend the farewell ceremony for outstanding scientist, Honored Journalist, Professor of Baku State University Shirmammad Huseynov.

The First Vice-President met with Shirmammad Huseynov’s family members and extended her deep condolences to them on her own behalf and on behalf of President Ilham Aliyev.

