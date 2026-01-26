Israeli Foreign Minister holds talks with Azerbaijani MPs
Photo credit: X
Israeli Foreign Minister Gideon Sa'ar held talks with members of the Azerbaijani Milli Majlis (Parliament) during his visit to Azerbaijan.
"Great meeting with Chairman of Azerbaijan's Committee on Foreign & Interparliamentary Relations of the Parliament Samad Seyidov and the Israel-Azerbaijan Inter-Parliamentary Friendship," Sa'ar posted on X, News.Az reports.
"We had a good discussion on the deep friendship between Israel and Azerbaijan, which is based on trust, mutual respect and shared values and interests. We're strengthening this strategic partnership!" posted the Israeli minister.
The foreign minister added that MPs Anatoly Rafailov, Rasim Musabeyov, Asim Mollazada, and Nigar Arpadarai also participated in the discussions.