Yandex metrika counter

Italy's president arrives in Azerbaijan

  • Politics
  • Share
Italy's president arrives in Azerbaijan
Photo: AZERTAC

Italian President Sergio Mattarella on Tuesday arrived in Azerbaijan for an official visit.

A guard of honor was lined up for the Italian president at Heydar Aliyev International Airport, adorned with the national flags of both nations, News.Az reports, citing local media.

President Mattarella was welcomed by Azerbaijan’s First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov, Deputy Foreign Minister Fariz Rzayev, and other senior officials.


News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      