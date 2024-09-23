Kazakhstan's Defense Minister embarks on visit to Azerbaijan
Invited by Azerbaijan's Minister of Defense, Colonel General Zakir Hasanov, Kazakhstan's Minister of Defense, Colonel General Ruslan Zhaksylykov, has arrived in the country to take part in the 5th Azerbaijan International Defense Exhibition "ADEX," News.Az reports.As part of the trip, it is planned to discuss military cooperation between the two countries, regional security and a number of other issues of mutual interest.