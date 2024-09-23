Yandex metrika counter

Kazakhstan's Defense Minister embarks on visit to Azerbaijan

  • Azerbaijan
  • Share
Kazakhstan's Defense Minister embarks on visit to Azerbaijan

Invited by Azerbaijan's Minister of Defense, Colonel General Zakir Hasanov, Kazakhstan's Minister of Defense, Colonel General Ruslan Zhaksylykov, has arrived in the country to take part in the 5th Azerbaijan International Defense Exhibition "ADEX," News.Az reports.

As part of the trip, it is planned to discuss military cooperation between the two countries, regional security and a number of other issues of mutual interest.



News.Az 

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      