Leaders of Azerbaijan and Armenia discuss Karabakh conflict

Azerbaijani President Ilham Aliyev and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan talked over lunch after the meeting of the Council of CIS Heads of State in Ashgabat, Armenian PM’s spokesman Vladimir Karapetyan told Sputnik Armenia on Friday, APA reports quoting RIA Novosti.

"Aliyev and Pashinyan talked during lunch. Mostly they discussed current issues on the settlement of the Karabakh conflict," Karapetyan said.  

News.Az


