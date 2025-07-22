Yandex metrika counter

Lithuania accuses Russia of intensifying GPS jamming operations

Photo: AP Photo

Lithuania has accused Russia of escalating GPS jamming activities from its Kaliningrad enclave, with aviation safety increasingly at risk. According to Lithuania’s air traffic control company, Oro Navigacija, pilots reported 1,022 cases of GPS interference in June — a dramatic rise from just 46 incidents in the same month last year.

Darius Kuliešius, deputy chairman of Lithuania’s Communications Regulatory Authority, said that over 10 sites in Kaliningrad had been identified as sources of interference. “Russia is causing this disruption,” he told LRT Radio, News.Az reports, citing foreign media.

Lithuanian Transport Minister Eugenijus Sabutis called the situation “worrying,” noting that similar disruptions have affected Latvia, Estonia, Poland, Sweden, and Finland.

The International Civil Aviation Organisation (ICAO) has warned that Russia’s actions pose a “serious threat” to civilian flights over the Baltic Sea. Despite repeated denials from Moscow, EU member states are urging stronger action against these hybrid threats, which also include cyberattacks and infrastructure sabotage.

 


