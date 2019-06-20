Yandex metrika counter

Meeting between Azerbaijani and Armenian FMs starts in Washington - VIDEO

Meeting between Azerbaijani and Armenian FMs starts in Washington - VIDEO

The meeting between Azerbaijani Foreign Minister Elmar Mammadyarov and his Armenian counterpart Zohrab Mnasakanyan started in Washington, Spokesman for the Azerbaijani Foreign Ministry Leyla Abdullayeva told APA.

OSCE Minsk Group co-chairs Igor Popov, Andrew Schofer and Stefan Visconti and Personal Representative of the OSCE Chairperson-in-Office Andrzej Kasprzyk will attend the meeting.

News.Az 

honor Patriotic War martyrs

