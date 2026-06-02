Mensik beats Fonseca to reach French Open semi-finals
- 03 Jun 2026 01:26
- 03 Jun 2026 01:35
- 1062201
- Sports
-
- Share https://news.az/news/mensik-beats-fonseca-to-reach-french-open-semi-finals Copied
Source: Getty Images
Jakub Mensik defeated João Fonseca to book his place in the French Open semi-finals, News.Az reports.
Mensik secured the victory in straight sets, winning 6-4, 6-3, 7-6 (7-3) in a competitive match that ended in a third-set tiebreak.
The result sends Mensik into the French Open semi-final against Alexander Zverev.
By Nijat Babayev