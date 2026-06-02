Yandex metrika counter

Mensik beats Fonseca to reach French Open semi-finals

  • Sports
  • Share
Mensik beats Fonseca to reach French Open semi-finals
Source: Getty Images

Jakub Mensik defeated João Fonseca to book his place in the French Open semi-finals, News.Az reports.

Mensik secured the victory in straight sets, winning 6-4, 6-3, 7-6 (7-3) in a competitive match that ended in a third-set tiebreak.

The result sends Mensik into the French Open semi-final against Alexander Zverev.


News.Az 

By Nijat Babayev

Similar news

honor Patriotic War martyrs

Latest News

Archive

Prev Next
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      