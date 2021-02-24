National Hydrometeorological Service: Snow intensity decreased
Currently, the temperature in Baku is 6°C below zero.
According to National Hydrometeorological Service, as of 18: 00, the intensity of snow has decreased, but snowfall continues in Aghstafa, Balaken, Oghuz, Gabala, Shamakhi, Gusar, Altyaghaj, Ganja, Tovuz, Aghdam, Tartar, Neftchala, Astara, Barda, Beylagan, Saribash (Gakh), Zardab, Kurdamir, Ismayilli, Naftalan, Zagatala, Guba, Maraza, Salyan, Imishli, Bilasuvar, Yardimli, Lerik, Nabran, Aghsu, Mingachevir, Khachmaz, Shamkir.
The speed of north-west winds in Baku dropped to 10-14 m/s and in Absheron to 18-23 m/s. Wave height on the Caspian Sea reaches 5.4 meters.
News.Az