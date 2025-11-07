Pakistan’s prime minister arrives in Azerbaijan
Photo: AZERTAC
Pakistani Prime Minister Muhammad Shehbaz Sharif on Friday arrived in Azerbaijan for a visit.
A guard of honor was lined up for the Pakistani premier at Heydar Aliyev International Airport in Baku, News.Az reports, citing local media.
PM Shariv was welcomed by Azerbaijani First Deputy Prime Minister Yagub Eyyubov, Deputy Foreign Minister Fariz Rzayev and other officials.