PM Modi pays tribute to Ambedkar on death anniversary
Prime Minister Narendra Modi paid tribute on Saturday to Dr. B.R. Ambedkar, the chief architect of India’s Constitution, on his death anniversary, observed as Mahaparinirvan Diwas.
“Remembering Dr. Babasaheb Ambedkar on Mahaparinirvan Diwas. His visionary leadership and unwavering commitment to justice, equality and constitutionalism continue to guide our national journey,” Mr. Modi wrote on X, News.Az reports, citing foreign media.
He said Ambedkar’s legacy inspires generations to uphold human dignity and strengthen democratic values, adding that his ideals continue to light India’s path toward building a Viksit Bharat.
The Prime Minister also joined Vice President C.P. Radhakrishnan in offering floral tributes at Ambedkar’s statue at the Prerna Sthal inside the Parliament House complex.